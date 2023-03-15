Видеоотзыв от актера театра и кино,

Марка Богатырева (сериал «Кухня»).

В Вячеслав С. Знаток города 2 уровня Обратился за услугой по перешивке руля. Очень грамотно проконсультировали, посоветовали как лучше. В итоге остался очень доволен. Быстро и качественно, по отличной цене. Пока перешивали руль...

В Илья К. Знаток города 3 уровня сделали руль на пять баллов, по времени день в день , качество кожи отличная, в общем все понравилось, спасибо, все было четко 👍 Советую к ним обращаться. На днях приеду на ремонт сидения 🤝