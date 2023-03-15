Москва,3-й силикатный проезд 1 к 1, RTD детейлинг 2 этаж

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Главная Наши услуги по перетяжке:
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ПерешивАвтоСалона.ру

Широкий профиль наших мастеров позволяет нам выполнять большой спектр работ по перетяжке салонов автомобилей.

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8 999 914 08 55
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Квалифицированный персонал

Занимается полным спектром услуг по перетяжке салона автомобиля. Опыт мастеров от 7 лет.

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Широкий выбор материалов

Цвет,текстура, натуральные материалы и эко материалы, с перфорацией и без.

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Любой бюджет

Предложим различные варианты преображения вашего автомобиля в зависимости от бюджета.

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Гарантия на работу

Гарантия на 150 000 км на наши работы. Вы можете не переживать за результат.

Перетяжка и перешив рулей на звенигородском шоссе натуральной и экокожей, сидений, потолка и других элементов салона:

Перетяжка и
перешив рулей

руль

На Звенигородском шоссе натуральной и экокожей, сидений, потолка и других элементов салона:

Перетяжка руля

Перетяжка сидений
качественными материалами

Ремонт кожаных сидений

Перетяжка потолка алькантарой

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Услуги

Точная цена определяется мастером при осмотре автомобиля и складывается из стоимости используемого материала, индивидуальных нюансов, сложности работы и обьема.

Перетяжка руля кожей

Перетяжка руля кожей

От 4 000 рублей
Перетяжка и ремонт сидений

Перетяжка и ремонт сидений

От 12 000 рублей
Ручка КПП, подлокотник

Ручка КПП, подлокотник

От 1 500 рублей
Потолок и стойки

Потолок и стойки

От 30 000 рублей
Торпеда

Торпеда

От 20 000 рублей
Дверные карты

Дверные карты

От 2 000 рублей
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Отзывы

Видеоотзыв от актера театра и кино,
Марка Богатырева (сериал «Кухня»).

В

Вячеслав С.

Знаток города 2 уровня

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29.04.2022

Обратился за услугой по перешивке руля. Очень грамотно проконсультировали, посоветовали как лучше. В итоге остался очень доволен. Быстро и качественно, по отличной цене. Пока перешивали руль...

В

Илья К.

Знаток города 3 уровня

star star star star star

5.11.2022

сделали руль на пять баллов, по времени день в день , качество кожи отличная, в общем все понравилось, спасибо, все было четко 👍 Советую к ним обращаться. На днях приеду на ремонт сидения 🤝

Е

Евгений М.

Знаток города 2 уровня

star star star star star

29.04.2022

Ребята отлично работают, вопросов нет. Все очень качественно и оперативно. С утра тачку оставил вечером забрал. Спасибо за работу

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Почему стоимость перетяжки сидений отличается в разных автоателье?

Как преображается автомобиль после перетяжки торпеды в кожу?

Как автомобиль преображается после перетяжки потолка в алькантару?

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Факты, факты, факты о перетяжки или как Вам удобно при перешиве салона кожей

Чем отличается автомобильная кожа от мебельной

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Перетяжка руля натуральной или эко кожей

Определиться с дизайном сидений просто!

Какую кожу выбрать для претяжки салона?

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Перетяжка руля BMW
Перетяжка руля BMW
Перетяжка руля Lamborghini
Перетяжка руля Lamborghini
Перетяжка руля Lamborghini
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Перетяжка руля Mercedes
Перетяжка руля Mercedes
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Перетяжка руля Porsche
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Перетяжка руля ХЕНДАЙ
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Что выбрать перетяжку или ремонт салона?

Необходимо восстановить элемент салона с минимальными затратами?

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Ремонт сидений и отдельных элементов салона

Часто нет необходимости перешивать сиденье или диван полностью,поэтому мы предлагаем Вам частичный ремонт элементов.

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Восстановление просевшего поролона

Одна из самых востребованных услуг. К сожалению, со временем такие материалы приходят в негодность и требуют замены. Мы исправим эти недочеты в кратчайшие сроки.

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Химчистка салона

Мы сделаем все ,чтобы минимизировать ваши затраты на восстановление первозданного вида салона автомобиля.

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Ремонт и восстановление потолка

Элемент не самый подверженный износу, но со временем материалы темнеют или требуют химчистки.

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