ПерешивАвтоСалона.ру
Широкий профиль наших мастеров позволяет нам выполнять большой спектр работ по перетяжке салонов автомобилей.
Квалифицированный персонал
Занимается полным спектром услуг по перетяжке салона автомобиля. Опыт мастеров от 7 лет.
Широкий выбор материалов
Цвет,текстура, натуральные материалы и эко материалы, с перфорацией и без.
Любой бюджет
Предложим различные варианты преображения вашего автомобиля в зависимости от бюджета.
Гарантия на работу
Гарантия на 150 000 км на наши работы. Вы можете не переживать за результат.
Перетяжка и перешив рулей на звенигородском шоссе натуральной и экокожей, сидений, потолка и других элементов салона:
Перетяжка и
перешив рулей
На Звенигородском шоссе натуральной и экокожей, сидений, потолка и других элементов салона:
Услуги
Точная цена определяется мастером при осмотре автомобиля и складывается из стоимости используемого материала, индивидуальных нюансов, сложности работы и обьема.
Отзывы
Видеоотзыв от актера театра и кино,
Марка Богатырева (сериал «Кухня»).
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Вячеслав С.
Знаток города 2 уровня
Обратился за услугой по перешивке руля. Очень грамотно проконсультировали, посоветовали как лучше. В итоге остался очень доволен. Быстро и качественно, по отличной цене. Пока перешивали руль...
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Илья К.
Знаток города 3 уровня
сделали руль на пять баллов, по времени день в день , качество кожи отличная, в общем все понравилось, спасибо, все было четко 👍 Советую к ним обращаться. На днях приеду на ремонт сидения 🤝
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Евгений М.
Знаток города 2 уровня
Ребята отлично работают, вопросов нет. Все очень качественно и оперативно. С утра тачку оставил вечером забрал. Спасибо за работу
Блог
Наши работы
Что выбрать перетяжку или ремонт салона?
Необходимо восстановить элемент салона с минимальными затратами?
Ремонт сидений и отдельных элементов салона
Часто нет необходимости перешивать сиденье или диван полностью,поэтому мы предлагаем Вам частичный ремонт элементов.
Восстановление просевшего поролона
Одна из самых востребованных услуг. К сожалению, со временем такие материалы приходят в негодность и требуют замены. Мы исправим эти недочеты в кратчайшие сроки.
Химчистка салона
Мы сделаем все ,чтобы минимизировать ваши затраты на восстановление первозданного вида салона автомобиля.
Ремонт и восстановление потолка
Элемент не самый подверженный износу, но со временем материалы темнеют или требуют химчистки.