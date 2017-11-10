Широкий профиль наших мастеров позволяет нам выполнять большой спектр работ по перетяжке салонов автомобилей.
Перетяжка и перешив рулей на звенигородском шоссе натуральной и экокожей, сидений, потолка и других элементов салона:
•Перетяжка сидений качественными материалами
•Перетяжка потолка алькантарой
Ниже вы можете перейти в интересующую Вас услугу.
Перетяжка руля кожей
Перетяжка и ремонт сидений
Ручка КПП,подлокотник
Потолок и стойки
Торпеда
Дверные карты
Точная цена определяется мастером при осмотре автомобиля и складывается из стоимости используемого материала, индивидуальных нюансов, сложности работы и обьема.
Квалифицированный персонал
Занимается полным спектром услуг по перетяжке салона автомобиля. Опыт мастеров от 7 лет.
Любой бюджет
Предложим различные варианты преображения вашего автомобиля в зависимости от бюджета.
Гарантия на работу
Гарантия на 150 000 км на наши работы.Вы можете не переживать за результат.
Широкий выбор материалов
Цвет,текстура, натуральные материалы и эко материалы, с перфорацией и без.
PERESHIV AUTO SALONA
Мы предалагем самые выгодные цены на перетяжку кожей сидений автомобиля.
За счет детального анализа работы,мы экономим на расходе материала и времени наших мастеров.
Что выбрать перетяжку или ремонт салона?
Необходимо восстановить элемент салона с минимальными затратами?
Ремонт сидений и отдельных элементов салона
Часто нет необходимости перешивать сиденье или диван полностью,поэтому мы предлагаем Вам частичный ремонт элементов.
Восстановление просевшего поролона
Одна из самых востребованных услуг.К сожалению, со временем такие материалы приходят в негодность и требуют замены.Мы исправим эти недочеты в кратчайшие сроки.
Химчистка салона
Мы сделаем все ,чтобы минимизировать ваши затраты на восстановление первозданного вида салона автомобиля.
Ремонт и восстановление потолка
Элемент не самый подверженный износу,но со временем материалы темнеют или требуют химчистки.